Пациентов с COVID-19 лечили в петербургской больнице, где произошел пожар

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурга, где при пожаре погибли пять человек, лечили пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что часть клиники была перепрофилирована под лечение больных с COVID-19.

Ранее стало известно, что в результате пожара в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге погибли пять человек, 150 были эвакуированы.

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