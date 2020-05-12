Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

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Лайнер «Почта России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярска.

«Cамолет сел. С ним все нормально», — сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

По словам представителя аэропорта, самолет вылетел из Красноярска в Норильск, однако из-за неполадок шасси был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находился экипаж и почтовый груз.

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