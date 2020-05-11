Число выявленных случаев заражения COVID в Турции близится к отметке в 140 тысяч человек

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В Турции за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили более 1,1 тысяч человек. Об этом в Twitter рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за время пандемии возросло до 139 774 граждан.

Кроме того, жертвами коронавируса за сутки стали 55 пациентов. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 3 841 умершего.

При этом от заболевания излечились 95 780 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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