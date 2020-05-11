Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/13075123/RIAN_6232205.HR-pic905-895x505-98750.jpg">

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. Об этом написал в своем Instagram.

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин в рамках совещания в понедельник, 11 мая, заявил о завершении режима нерабочих дней 12 мая.

«Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — добавил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая