Врачи отмечают, что состояние здоровья Мишустина улучшается

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Специалисты фиксируют положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, который в настоящее время проходит лечение от COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал Беляков.

Медики обнаружили у Мишустина коронавирус 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту РФ Владимиру Путину и был направлен на лечение в клинику.

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