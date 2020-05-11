Врачи отмечают, что состояние здоровья Мишустина улучшается
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Специалисты фиксируют положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, который в настоящее время проходит лечение от COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.
«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал Беляков.
Медики обнаружили у Мишустина коронавирус 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту РФ Владимиру Путину и был направлен на лечение в клинику.
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