Страны Африки заказывают непроверенное растительное «лекарство» от COVID-19

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Некоторые страны Африки выразили заинтересованность в приобретении растительного препарата, который, по заявлению правительства Мадагаскара, является лекарством от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Препарат на основе растения, обладающего противомалярийными свойствами, был разработан Малагасийским институтом прикладных исследований и представлен общественности президентом Мадагаскара Андри Радзуэлиной, говорится в материале. По словам главы государства, это средство способствовало выздоровлению двух пациентов с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что мадагаскарский препарат не прошел ни одного исследования на эффективность и безопасность, однако некоторые страны Африки заявили о желании приобрести «лекарство».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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