ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.

Вуйнович обратила внимание на то, что суточный прирост заражений стабилизировался. По ее словам, несмотря на суточное увеличение в 10 тысяч, рост составляет 5,5% от общего числа, что ниже ключевого уровня в 7%.

Представитель ВОЗ добавила, что в России возможно увеличение показателя смертности в ближайшие недели. По мнению Вуйнович, снятие ограничений допустимо при снижении заражений в течение двух недель.

В России выявлено почти 210 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1 915 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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