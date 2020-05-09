В Москве уточнили правила самоизоляции для проживающих не по адресу регистрации
В главном управлении МВД России уточнили правила соблюдения режима самоизоляции для проживающих в Москве не по адресу регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
Так, московская полиция не будет штрафовать данную категорию граждан.
В ГУ МВД подчеркнули, что на москвичей, находящихся в месте фактического проживания, не будут налагаться штрафы в случае соблюдения правил режима самоизоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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