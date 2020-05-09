Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

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Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, пневмония при коронавирусной инфекции значительно отличается от обычной пневмонии при ОРВИ, так как является не осложнением, а проявлением болезни.

При этом он отметил, что защитить легкие от вируса может хороший иммунитет.

Врач добавил, что для этого необходимо тепло одеваться, литрами пить теплые напитки, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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