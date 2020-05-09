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В Южной Корее за сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом, большинство из них локальные. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По данным организации, за прошедшие сутки 17 из 18 случаев заражения имеют локальный характер, один завезен из-за границы.

Всего в стране зарегистрировано 10 840 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 568 пациентов.

Число погибших от коронавируса в Южной Кореи не увеличивается уже два дня и составляет 256.

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