Режим самоизоляции в Сибири продлят с послаблениями
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Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что режим самоизоляции в регионах СФО будет продлен, передает ТАСС.
По его словам, каждый регион самостоятельно определит, какие еще ограничения стоит продлить, а какие снять. Данные решения будут приниматься с учетом основной задачи — реанимировать экономические отрасли.
Он также рассказал, что в первую очередь послаблений ждут строительный комплекс, транспортная сфера и сельское хозяйство.
В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.
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