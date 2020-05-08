Режим самоизоляции в Сибири продлят с послаблениями

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Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что режим самоизоляции в регионах СФО будет продлен, передает ТАСС.

По его словам, каждый регион самостоятельно определит, какие еще ограничения стоит продлить, а какие снять. Данные решения будут приниматься с учетом основной задачи — реанимировать экономические отрасли.

Он также рассказал, что в первую очередь послаблений ждут строительный комплекс, транспортная сфера и сельское хозяйство.

В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.

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