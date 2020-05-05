В Петербурге задержали жаривших в центре города шашлыки мужчин
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Полиция Санкт-Петербурга задержала двух россиян, которые готовили шашлыки на мангале в центре города. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ГУМВД по городу уточнили, что инцидент произошел на Сенной площади в воскресенье, 3 мая.
Так, в участок были доставлены 27 и 28-летний граждане, которые были зарегистрированы в городе Боровичи Новгородской области.
В отношении мужчин было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство», а также нарушение пожарной безопасности и ограничительных мер в период самоизоляции.
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