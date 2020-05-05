В Петербурге задержали жаривших в центре города шашлыки мужчин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/248/12861248/RIAN_5966953.HR-pic905-895x505-35770.jpg">

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух россиян, которые готовили шашлыки на мангале в центре города. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ГУМВД по городу уточнили, что инцидент произошел на Сенной площади в воскресенье, 3 мая.

Так, в участок были доставлены 27 и 28-летний граждане, которые были зарегистрированы в городе Боровичи Новгородской области.

В отношении мужчин было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство», а также нарушение пожарной безопасности и ограничительных мер в период самоизоляции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без алкоголя и шашлыков: что россиянам рекомендуют на праздники