Эпидемиолог предупредил о способности коронавируса поражать любые органы

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирус может поражать любые органы в теле человека. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что коронавирус имеет различные по клинической форме проявления, поскольку имеет большое количество способов заражения.

Так, по его словам, из общего числа госпитализированных пациентов пневмония подтверждена у более 90%. Еще свыше 50% страдает ДВС-синдромом, а более 20% — повреждением миокарда.

Кроме того, эпидемиолог добавил, что около 15% пациентов страдают от острого повреждения почек.

«Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека», — заключил Брико.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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