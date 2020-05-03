Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА «Новости».

«Нет, никоим образом. Об этом речи не идет. Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли пересматриваться национальные проекты.

Тем не менее, пресс-секретарь уточнил, что в них могут вноситься корректировки.

В России коронавирусом заразились 134 тысячи, скончались 1280 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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