Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина вышла замуж за трамвай

Daily Mail: француженка вышла замуж за городской трамвай
rahm_citadis3013/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Франции рассказала, что вышла замуж за трамвай, пишет Daily Star.

Сандра Рам из Страсбурга утверждает, что испытывает чувства к трамваю с номером 3013, принадлежащему транспортной компании CTS. По ее словам, влюбленность появилась несколько лет назад и окончательно сформировалась в 2020 году во время локдауна.

Рам объясняет свои ощущения редким явлением, известным как объектофилия — эмоциональное или романтическое влечение к неодушевленным предметам. Она утверждает, что испытывает с «партнером» взаимную связь.

Свадебная церемония прошла при участии водителя трамвая, который помог организовать небольшое торжество. После «свадьбы» женщина активно делится подробностями своей истории в социальных сетях и публикует материалы, связанные с трамваем.

При этом у Сандры, по ее словам, есть и бойфренд, однако тот не возражает против отношений возлюбленной с трамваем.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!