Женщина вышла замуж за трамвай

Жительница Франции рассказала, что вышла замуж за трамвай, пишет Daily Star.

Сандра Рам из Страсбурга утверждает, что испытывает чувства к трамваю с номером 3013, принадлежащему транспортной компании CTS. По ее словам, влюбленность появилась несколько лет назад и окончательно сформировалась в 2020 году во время локдауна.

Рам объясняет свои ощущения редким явлением, известным как объектофилия — эмоциональное или романтическое влечение к неодушевленным предметам. Она утверждает, что испытывает с «партнером» взаимную связь.

Свадебная церемония прошла при участии водителя трамвая, который помог организовать небольшое торжество. После «свадьбы» женщина активно делится подробностями своей истории в социальных сетях и публикует материалы, связанные с трамваем.

При этом у Сандры, по ее словам, есть и бойфренд, однако тот не возражает против отношений возлюбленной с трамваем.

