«Запугать»: военный летчик раскрыл, зачем самолетам США в Иране «загадочные» детали

Сообщение в американских СМИ о «загадочных» деталях на бомбардировщиках B-2 Spirit в Иране в виде белых прямоугольников призваны «запугать» военных Ирана. На деле речь может идти об антеннах для радиоэлектронной борьбы. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Как пояснил военный, белые прямоугольники, размещенные на крыльях бомбардировщиков, могут быть нужны американским пилотам для того, чтобы был дополнительный опознавательный знак «своих» самолетов в условиях боевых действий.

При этом, отметил Попов, скорее всего, упомянутые детали могут оказаться «дополнительными антеннами» или «плоскими излучателями», которые функционируют для создания радиопомех для систем противовоздушной обороны Ирана.

«Это однозначно мог быть антенный какой-то блок, который будет или излучать, или поглощать какие-то радиолокационные лучи <...> B-2 Spirit, в принципе, современный [самолет], напичканный крупными системами и навигации, и системами радиоэлектронного противодействия, облучения, обнаружения. Там комплекс такой мощный стоит и дорогой, [который действует], чтобы дезорганизовать как-то систему ПВО», – пояснил Попов.

В то же время военный летчик отметил, что если бы публикация информации о размещенных на B-2 Spirit указателях могла тем или иным образом подорвать нацбезопасность США, то такую информацию просто не пустили бы в СМИ.

Поэтому сообщение американских медиа о неких белых прямоугольниках на крыльях бомбардировщиков США может быть простым фактором психологической войны Штатов с Ираном, чтобы «запугать» военных Тегерана.

«Ведь излагают это корреспонденты Соединенных Штатов Америки <...> Это фактор психологической войны, может быть и всего-навсего. И таким образом тоже пугают», — подытожил он.

24 марта американский портал TWZ сообщил, что бомбардировщики B-2 Spirit летят к Ирану с загадочными белыми прямоугольниками на крыльях, вызывая интерес у экспертов.

Ранее сообщалось, что штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США отправят на Ближний Восток.