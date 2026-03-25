Отказ от ядерной программы и контроль МАГАТЭ. США выдвинули Ирану план из 15 пунктов

США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, в котором требуют демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ, сообщил израильский телеканал N12. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики.

Детали документа также приводит издание The Times of Israel. Речь идет о плане из 15 пунктов, который затрагивает ядерную сферу, ракетную программу и региональную политику Ирана.

Отказ от ядерной программы

Ключевым пунктом предложений является требование США полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия. Как пишет The Times of Israel, Тегеран должен демонтировать существующую ядерную инфраструктуру и официально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия в будущем.

Отдельно подчеркивается, что на территории страны не должно осуществляться обогащение урана. По информации N12, США также требуют вывести из эксплуатации основные ядерные объекты — в Натанзе, Исфахане и Фордо. Эти площадки на протяжении последних лет фигурируют в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как ключевые элементы ядерной программы Ирана.

В документе также указано, что Иран должен прекратить развитие своих ядерных возможностей и не производить материалы, пригодные для создания ядерного оружия.

Уран и доступ МАГАТЭ

Отдельный блок требований касается уже накопленного урана. По данным The Times of Israel, США предлагают передать МАГАТЭ около 450 килограммов урана, обогащенного до 60%. Эти объемы ранее упоминались в отчетах агентства как превышающие уровень, необходимый для гражданских целей.

План также предусматривает предоставление МАГАТЭ полного доступа к иранским объектам. Речь идет о постоянном контроле, расширенных проверках и прозрачности всех процессов, связанных с ядерной программой.

Согласно информации N12, выполнение условий должно происходить поэтапно, а дальнейшие шаги будут зависеть от того, соблюдает ли Иран взятые на себя обязательства.

Ракеты и региональные силы

Помимо ядерной программы, предложения США затрагивают и другие аспекты военной и региональной политики Ирана. Вашингтон настаивает на ограничении ракетной программы Ирана — как по дальности, так и по количеству ракет.

Также в документе содержится требование прекратить финансирование, вооружение и координацию действий региональных вооруженных группировок. Этот пункт касается деятельности Ирана на Ближнем Востоке.

Отдельное положение касается Ормузского пролива. США требуют сохранить его открытым и обеспечить функционирование как свободного морского коридора. Этот маршрут является ключевым для мировых поставок нефти и газа, и его блокировка привела к росту цен на энергоносители.

Что предлагают взамен

В обмен на выполнение требований Ирану предлагается отмена международных санкций. Как сообщает N12, речь идет о полном снятии ограничений, а также об отказе от механизма их автоматического возврата.

Также США готовы участвовать в развитии гражданской ядерной программы Ирана . В частности, обсуждается сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проекты, связанные с АЭС «Бушер».

По данным телеканала, в документе отдельно подчеркивается, что использование ядерных технологий в Иране должно быть ограничено исключительно гражданскими задачами.