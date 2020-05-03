Академик РАН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты

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Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов рассказал, как защититься от распространения коронавируса через продукты и воду. Об этом сообщает НСН.

По его словам, коронавирус распространятся не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник.

«К классическим кишечным инфекциям относится дизентерия, холера. Для гепатита А регистрировали «водяные» вспышки распространения. Это все – фекально-оральный путь заражения», — напомнил Ершов.

Чтобы избежать попадание инфекции в организм таким способом, академик РАН советует кипятить воду и не пить из сомнительных источников. Что касается продуктов, то их также нужно хорошо мыть, не есть зализавшееся и по возможности проводить термическую обработку.

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