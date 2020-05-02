Число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило тысячу

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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Брянской области превысило 1 тысячу, сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его данным, в регионе проведено уже 15 436 исследований на наличие коронавируса.

Подтверждено 1 062 случая, говорится в сообщении.

Таким образом, Брянская область стала 11-м регионом России, где выявлено более 1 тысячи случаев инфицирования новым коронавирусом.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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