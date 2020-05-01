Почти 3,4 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Почти 3,4 млн человек по всему миру получили положительный результат на анализ на коронавирус за время пандемии. Об этом свидетельсвуют данные портала Worldometrics.

Так общее число заражений в мире составило 3 386 853 случаев.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 238 795 пациентов. Излечились от заболевания 1 075 970 граждан.

В настоящий момент коронавирусом заражены 2 072 093 человек, из которых 49 496 находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Испанские ученые назвали типы кожных проявлений у больных COVID

Зараженными коронавирусом в Израиле числятся 16,1 тысячи граждан

Почти 24,6 тысячи человек скончались от коронавируса во Франции