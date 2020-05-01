Почти 3,4 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире

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Почти 3,4 млн человек по всему миру получили положительный результат на анализ на коронавирус за время пандемии. Об этом свидетельсвуют данные портала Worldometrics.

Так общее число заражений в мире составило 3 386 853 случаев.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 238 795 пациентов. Излечились от заболевания 1 075 970 граждан.

В настоящий момент коронавирусом заражены 2 072 093 человек, из которых 49 496 находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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