ВОЗ попросила КНР привлечь ее экспертов к расследованию о происхождении COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения призвала руководство Китая допустить ее специалистов к участию в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом сообщил в интервью агентству France Press официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

«ВОЗ хочет сотрудничать с иностранными партнерами и по приглашению китайских властей принять участие в расследовании», — сказал Язаревич.

Ранее представитель организации в КНР Гауден Галеа заявил, что ВОЗ располагает данными, что в Китае «проводится какое-то национальное расследование», однако, иностранных экспертов к участию в нем не допустили. Он добавил, что ВОЗ продолжает посылать запросы руководству Китая с предложениями привлечь своих сотрудников к изучению природы COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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