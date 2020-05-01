В психоневрологическом интернате под Саратовом 30 человек заразились COVID-19
В Вольском психоневрологическом интернате Саратовской области 30 человек заразились коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».
Известно, что у 29 инфицированных болезнь протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.
Всего в регионе зафиксировано 487 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки выявлено 49 больных. Среди них также есть дети до 14 лет.
«Подавляющее число (новых) случаев — контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Вольский интернат закрыли на карантин после обнаружения инфекции у двух сотрудников персонала.
В регионе закрыты на карантин все интернатные учреждения, а также Ершовский и Балтайский районы.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.
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