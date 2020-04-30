В Нидерландах число заражений коронавирусом приближается к 40 тысячам
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В Нидерландах число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 514, достигнув 39 316, пишет Минздрав страны.
Отмечается, что скончались 84, выздоровели 4795 пациентов. В больницах находятся около 11 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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