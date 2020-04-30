Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с COVID-19 гражданским героизмом
Президент России Владимир Путин заявил, что помощь волонтеров в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 является проявлением гражданского героизма. Трансляция видеоконференции главы государства с участниками общероссийской акции «МыВместе» идет в эфире телеканала «Россия 24».
Российский глава выразил благодарность тем, кто «откликнулся по зову сердца» и оказывает помощь людям в непростой для них ситуации.
По его мнению, добровольцы и волонтеры, которые не остались в стороне в период пандемии, «проявили душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм».
«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия», — добавил Путин.
Он отметил, что «в традициях, буквально в крови народа, в генетическом, культурном коде» стремление оказывать помощь, поскольку «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».
Президент также согласился с идеей распространить на волонтеров ряд мер поддержки, которые были адресованы в сторону медицинских работников.