Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с COVID-19 гражданским героизмом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/13060465/RIAN_6227415.HR-pic905-895x505-77436.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь волонтеров в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 является проявлением гражданского героизма. Трансляция видеоконференции главы государства с участниками общероссийской акции «МыВместе» идет в эфире телеканала «Россия 24».

Российский глава выразил благодарность тем, кто «откликнулся по зову сердца» и оказывает помощь людям в непростой для них ситуации.

По его мнению, добровольцы и волонтеры, которые не остались в стороне в период пандемии, «проявили душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм».

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия», — добавил Путин.

Он отметил, что «в традициях, буквально в крови народа, в генетическом, культурном коде» стремление оказывать помощь, поскольку «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».

Президент также согласился с идеей распространить на волонтеров ряд мер поддержки, которые были адресованы в сторону медицинских работников.