«Получилось достаточно романтично»: Чебатков впервые рассказал, как сделал предложение жене

Комик Чебатков признался, что его помолвка с Верой Дровениковой была романтичной

Комик Евгений Чебатков впервые поделился подробностями помолвки с актрисой Верой Дровениковой. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что предложение получилось достаточно романтичным.

По признанию артиста, его отношения с Дровениковой начались случайно. Как высказался Чебатков о начале их романа: «Прыгнул и поехал».

«Вера для меня важнейший человек в жизни, это правда. Встретились мы как-то случайно, она тоже занималась стендапом. Когда познакомились, негласно решили, что лучше пусть будет один стендап-комик в семье. Достаточно быстро у нас произошло знакомство», — поделился комик.

Свадьба состоялась летом 2023 года. Евгений Чебатков отметил, что самостоятельно планировал предложение руки и сердца и хотел сделать для возлюбленной сюрприз.

«Я постарался сохранить все в тайне. Она говорит, что до последнего не подозревала ничего. Ну, я не знаю, может быть, это и правда. Сказала, что была очень удивлена, что это было очень неожиданно. Все получилось достаточно романтично. Насколько это укладывается в мое представление о романтическом...» — рассказал Евгений Чебатков.

Артист признался, что после свадьбы их отношения с Верой Дровениковой не изменились. Он поделился — за два года в браке они не сталкивались с ссорами.

