Стало известно о травле детей в украинских школах из-за матерей-военнослужащих

На Украине дети женщин-военнослужащих ВСУ сталкиваются с травлей в школах. Об этом стало известно РИА Новости.

Украинская военнослужащая Юлия с позывным «Белка» пожаловалась в одну из общественных организаций на то, что ее ребенка травят в школе из-за ее профессии. По словам украинки, на нее даже написали заявление в учебное заведение с формулировкой «за невоспитание дочери», а ребенку говорили, что «твоя мать тебя не воспитывает».

«Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни», — пожаловалась «Белка».

По ее словам, пока она выполняет свой долг, ее дочь сталкивается с предвзятым отношением вместо того, чтобы получать поддержку и защиту.

Общественная организация, которая предала огласке эту ситуацию, заявила, что с подобными проблемами сталкиваются многие матери-военнослужащие, а население Украины разделяет обычных детей и детей военных.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киевской области трехлетнюю девочку-беженку из прифронтового района затравили в детском саду из-за того, что она говорит по-русски. По информации журналистов, травлю начала мама другого ребенка. Женщина, будучи преподавателем английского языка, якобы заявила при других детях, что не понимает речь девочки, и потребовала от воспитателей и руководства учреждения заставить ребенка говорить по-украински.

В соцсетях такое поведение украинки вызвало широкий резонанс. Некоторые пользователи интернета даже называли женщину врагом государства.

