Армия

В США пожаловались на российский военный самолет

19FortyFive: российский самолет-истребитель МиГ-29 никак не хочет исчезнуть
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский многоцелевой самолет-истребитель четвертого поколения МиГ-29 никак «не хочет исчезнуть», его продолжают модернизировать. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

«Советские самолеты продолжают жить дольше, чем сам Советский Союз», — говорится в статье.

Орр обратил внимание, что военно-воздушные силы (ВВС) Индии являются одними из ведущих пользователей, которые не только продолжают эксплуатировать советский самолет, но и регулярно модернизируют его.

Другим примером страны, которая использует МиГ-29, автор назвал Украину.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в СССР в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.

До этого сообщалось, что новейший российский самолет-истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) может отправиться в свой первый полет в 2026 году. Однодвигательный реактивный самолет-истребитель, которым является Су-75, в России создают впервые.

Ранее «Ростех» завершил поставки истребителей Су-35.

