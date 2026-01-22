Размер шрифта
В Кремле отреагировали на слова МО Украины об убийстве 50 тыс. россиян

Песков: в Кремле обратили внимание на призыв МО Украины об убийстве россиян
Специальная военная операция продолжается (СВО), в словах нового главы минобороны Украины, который призвал ранее убивать ежемесячно по 50 тысяч россиян, не содержится ничего нового. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Внимание (в Кремле. — прим. ред.) обратили. Ничего нового ( в этом заявлении главы минобороны Михаила Федорова. — прим. ред.) не содержится. Киевский режим продолжает свою политику. Сейчас наступает время для Киева брать ответственность на себя», — отметил представитель Кремля.

Накануне новый министр обороны Украины Михаил Федоров назвал стратегической целью Киева убийство 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский. Федоров уточнил, что в прошлом месяце ВСУ якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов армии РФ.

В прошлом году, будучи министром цифровой трансформации Украины, Федоров рассказал о новой наградной системе в ВСУ за устранение российских военных. По его словам, украинские бойцы должны использовать программу Army of Drones bonus. В нее они могут загружать видео, подтверждающие поражение целей противника. За это им начисляются очки, за которые можно приобретать на маркетплейсе снаряжение и экипировку.

Ранее в Раде назвали «больной» стратегию нового главы МО по убийству 50 тыс. россиян.

