«Шел и улыбался»: бизнесмен, в чьем прицепе заживо сгорели дети, получил три года колонии

В августе 2025 года двое подростков из Чебоксар погибли, а еще трое получили серьезные ожоги при пожаре в закрытом автоприцепе, где их перевозили вместе с канистрами с бензином. Мать одного из погибших Марина рассказала «Газете.Ru», что накануне обвиняемому по делу — бизнесмену и сыну местного депутату Максиму Борисову, на которого неофициально работали дети, — суд назначил три года колонии-поселения. Женщина назвала приговор несправедливым и отметила, что предпринимателя должны были судить по более тяжелой статье.

«Вчера огласили приговор Максиму Борисову. Три года поселения и выплата компенсации морального вреда девяти потерпевшим в сумме около 4 млн рублей. Суд переквалифицировал статью 216 на 143 УК РФ . Данное решение несправедливое и незаконное. Пока мы не знаем, как судья мотивировала переквалификацию с 216 на 143, но в материалах дела были собраны достаточные доказательства по 216. Перевозка бензина, который используется в коммерческих целях, относится к работам с опасным производственным фактором. Обвинение просило шесть лет общего режима. Три года поселения за смерть двоих детей, двоих детей-инвалидов, два человека получили вред средней тяжести — это несправедливо. В нашем регионе недавно вынесли приговор по делу о «зеленке», где ИП поймал детей на краже и заставил их умыться зеленкой. Назначили 2,6 года строгого режима. А за смерть — три года поселения», — сказала она.

Марина уточнила, что тяжело пострадавшим детям Борисов должен выплатить по 100 тысяч рублей компенсации. Пострадавшие намерены обжаловать приговор.

«Двоим детям, ставшим инвалидами, назначили 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Просто смешно. Что им, 100 тысяч восстановит здоровье? Данное решение несправедливо и несоизмеримо тому, что пережили дети. Для нас данный приговор показал лишь то, что людей, детей можно практически безнаказанно убивать. Заходя в зал, Борисов шел и улыбался — будто ему заранее было известно, каков вердикт. Мы будем добиваться правды — жизни детей нельзя оценить в три года колонии поселения. Он может выйти через год и спокойно радоваться жизни. Приговор будем обжаловать», — подчеркнула она.

8 августа 2025 года в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп к легковой машине, где перевозили подростков вместе с канистрами с бензином и оборудованием для стрижки газонов. В результате ЧП двое подростков погибли, а еще трое получили серьезные ожоги.

Мать одного из погибших рассказывала «Газете.Ru», что дети неофициально работали косильщиками газонов на ИП бизнесмена Максима Борисова — сына местного депутата, с которым заключила договор администрация города.

15 августа СК предъявил обвинение предпринимателю по статье 216 УК РФ о «Нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Уже тогда семьи пострадавших опасались, что дело переквалифицируют на менее тяжкую статью и дадут условный срок.

