Наргиз обвинила Фадеева в преследовании

Певица Наргиз заявила, что Фадеев преследовал ее Ташкенте
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Наргиз Закирова рассказала YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что продюсер Максим Фадеев преследовал ее в Ташкенте.

Закирова призналась, что в ее жизни начался «ад» в 2019 году – после того, как она разорвала контракт с Фадеевым. В 2022 году она осудила специальную операцию на Украине. Тогда артистка решила уехать в Ташкент на 20 дней, чтобы «развеяться» и провести время с семьей.

Закирова отметила, что позже ее не пустили в Россию и депортировали обратно в Узбекистан. По словам артистки, все полтора года, когда она находилась в Ташкенте, ее преследовали люди Фадеева. Затем, как заявила музыкантка, продюсер начал лично ее сталкерить. Композитор приехал в Узбекистан под предлогом совместного дуэта с местной звездой.

«С того момента моя жизнь стала просто невыносима. Я была очень обижена на своих родственников, потому что они абсолютно не встали на мою сторону», — поделилась артистка.

Наргиз объяснила, что ее родственники всецело поддерживают правительство России.

«Они даже предлагали: «Слушай, Наргиз, может тебе лучше с ним встретиться и пообщаться?» Я говорю: «После того, что я пережила? После всех унижений, что я прошла, я ни за что не буду встречаться с этим человеком. Ни под каким предлогом», — отметила певица.

По словам Закировой, Фадеев приехал в Ташкент с определенной миссией.

«У меня есть информация, он приехал с определенной миссией, чтобы меня арестовали там и экстрадировали в Москву, чтобы судить прилюдно там. Меня предупредили об этом за два дня», — рассказала исполнительница.

Наргиз подчеркнула, что начала «нормально отходить» и чувствовать себя безопасно только спустя два года после преследований.

Ранее сообщалось, что Наргиз дает концерты в США на русском языке, укрывшись флагом Украины.

