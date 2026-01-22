Напавшего на уборщицу в лицее Нижнекамска подростка госпитализировали

Подростка из Нижнекамска, который напал на уборщицу в лицее, забрали в больницу

Подросток, напавший на уборщицу в лицее Нижнекамска, госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минздрав республики Татарстан.

«Подростка госпитализировали, вся помощь оказывается», — сказали в ведомстве.

Семиклассника задержали после нападения на школу во время занятий. В учреждение он прошел с ножом и петардами. Также с собой он взял маску и тактические перчатки.

Известно, что он якобы состоял в тематических чатах и некоторое время планировал нападение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что семья на учете не состояла.

СМИ также сообщили, что школьник на своей разгрузке указал дату и имя. Так, на предмете он написал: «Лиза 20.01.26». Это является отсылкой к недавнему событию, которое произошло с его знакомой, с которой, по словам детей, он хорошо общался.

Девочка по имени Лиза, по словам учеников, снимала ролики для соцсетей на крыше жилого дома. Однако в какой-то момент она упала, получив несовместимые с жизнью травмы.

