Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Напавшего на уборщицу в лицее Нижнекамска подростка госпитализировали

Подростка из Нижнекамска, который напал на уборщицу в лицее, забрали в больницу
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Подросток, напавший на уборщицу в лицее Нижнекамска, госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минздрав республики Татарстан.

«Подростка госпитализировали, вся помощь оказывается», — сказали в ведомстве.

Семиклассника задержали после нападения на школу во время занятий. В учреждение он прошел с ножом и петардами. Также с собой он взял маску и тактические перчатки.

Известно, что он якобы состоял в тематических чатах и некоторое время планировал нападение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что семья на учете не состояла.

СМИ также сообщили, что школьник на своей разгрузке указал дату и имя. Так, на предмете он написал: «Лиза 20.01.26». Это является отсылкой к недавнему событию, которое произошло с его знакомой, с которой, по словам детей, он хорошо общался.

Девочка по имени Лиза, по словам учеников, снимала ролики для соцсетей на крыше жилого дома. Однако в какой-то момент она упала, получив несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подмосковье зарезали 18-летнего парня после конфликта в автобусе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681739_rnd_3",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+