«Уже не дает такого вау-эффекта»: Чебатков объяснил уход комиков из шоу «Stand Up» на ТНТ

Евгений Чебатков заявил, что комики уходят с ТВ из-за отсутствия реакции зрителей
Личный архив Евгения Чебаткова

Комик Евгений Чебатков признался, что многие его коллеги ушли из телевизионных проектов, в том числе из «Stand Up» на ТНТ, из-за отсутствия «вау-эффекта». В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что раньше после эфиров в соцсетях артистов добавлялись сотни человек, а сейчас такого уже не происходит.

Большую фанбазу Чебатков приобрел после того, как начал сниматься в шоу «Stand Up». Но сейчас выступления комика поклонники могут увидеть только вживую либо в сети. То же касается и других артистов, начинавших творческий путь с телевидения. По мнению Евгения Чебаткова, переход в интернет связан с тем, что скорость ТВ-вещания стала «катастрофически медленной».

«Если говорить конкретно про передачу «Stand Up» на ТНТ, то любопытно наблюдать, как она трансформируется, как приходят новые лица. В какой-то момент, мне кажется, руководство канала и проекта приняло решение, что он должен стать творческой площадкой для интересных комиков, нежели быть ситкомом. Изначально это определенно был ситком — со своими типажами, характерами. И он, конечно, работал, ведь все могли ассоциировать себя с кем-то из персонажей. Было понятно, под кого каждый комик заточен, грубо говоря. Все покинули проект, вы правы. Но каждая история уникальна — и у каждой есть своя предыстория», — поделился Чебатков.

По словам артиста, многие его коллеги также не видят «трек развития» стендап-комика в России. В пример Евгений Чебатков привел США, где юмористы со временем становятся режиссерами, сценаристами и актерами.

«Многие, думаю, из-за этого у нас сбились. Но при этом поняли, что телевидение уже не дает такого вау-эффекта, который был на первых порах шоу «Stand Up». Возможно, именно это и привело комиков первого состава к уходу. Они видели, какая была реакция от первых сезонов — действительно ошеломительная. Помню, разговаривал с ребятами, они говорили, что после выхода шоу во все их соцсети добавлялись сотни людей ежеминутно. Конечно, это сносит голову. А потом проходят годы, выходит эфир, и ты не видишь никакой реакции вообще. Думаю, очень сложно и больно такое воспринимать», — заявил комик.

На данный момент Евгений Чебатков не поддерживает отношения с бывшими коллегами по «Stand Up». Он признался, что в принципе редко общается с другими стендаперами.

Ранее Евгений Чебатков рассказал, чем отличаются зрители в России и в США.

