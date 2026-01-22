Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Липатов признал вину по делу о заказных убийствах

Экс-председатель «Локомотива» Липатов признался в заказных убийствах
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах, передает ТАСС.

Липатов занимал пост совета директоров московского «Локомотива» с 2002 по 2010 год. Он находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым.

12 января сообщалось о том, что следствие считает, что Липатов действовал в сговоре с группой лиц, включая экс-сотрудников правоохранительных органов, которые получили от него денежное вознаграждение за убийство советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на третьем месте, набрав 37 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар», имея в активе 40 баллов.

Ранее экс-глава Федерации бокса Иркутской области был задержан по подозрению в убийстве. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681649_rnd_2",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+