Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Липатов признал вину по делу о заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах, передает ТАСС.

Липатов занимал пост совета директоров московского «Локомотива» с 2002 по 2010 год. Он находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым.

12 января сообщалось о том, что следствие считает, что Липатов действовал в сговоре с группой лиц, включая экс-сотрудников правоохранительных органов, которые получили от него денежное вознаграждение за убийство советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на третьем месте, набрав 37 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар», имея в активе 40 баллов.

