Россиянка погибла при ж/д катастрофе в Андалусии

Россиянка погибла в ходе железнодорожной катастрофы в Андалусии. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Мадриде.

«Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки», — сказали собеседники агентства.

В диппредставительстве выразили соболезнования родным и близким погибшей. Там также отметили, что в настоящий момент им оказывается необходимое консульское содействие.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

По данным испанского агентства Europa Press, число пострадавших в результате крушения поездов в Испании достигло 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек. После инцидента в стране объявили трехдневный траур.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.