Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Россиянка погибла при ж/д катастрофе в Андалусии

Посольство России: гражданка РФ погибла при крушении поездов в Андалусии
ibuprofeno600mg/X/Reuters

Россиянка погибла в ходе железнодорожной катастрофы в Андалусии. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Мадриде.

«Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки», — сказали собеседники агентства.

В диппредставительстве выразили соболезнования родным и близким погибшей. Там также отметили, что в настоящий момент им оказывается необходимое консульское содействие.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

По данным испанского агентства Europa Press, число пострадавших в результате крушения поездов в Испании достигло 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек. После инцидента в стране объявили трехдневный траур.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681727_rnd_2",
    "video_id": "record::4d4b7130-dafe-4886-a868-e84f697b0492"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+