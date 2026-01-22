В Госдуме оценили риски сворачивания малого бизнеса из-за налоговых изменений

Депутат Федоров: если спрос на услуги есть, то из-за НДС бизнес не закроется

Налоговые изменения, вступившие в силу в этом году, не приведут к сворачиванию малого бизнеса. Главное условие для предпринимательской деятельности – это спрос на продукцию и услуги со стороны жителей, пока он есть, предприятие сохранит свои позиции. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил в эфире Общественной Службы Новостей.

Так он прокомментировал слова владельца подмосковной пекарни «Машенька» Дениса Максимова, который обращался Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о налогах. В беседе с «Газетой.Ru» предприниматель признался, что с учетом новшеств в налоговом законодательстве его бизнес может закрыться к весне текущего года. Однако, по мнению Федорова, вопрос рентабельности зависит в первую очередь от спроса, а не от налогов.

«Закроется бизнес или нет? Раз есть спрос, значит люди понесут деньги, будут покупать пирожки. Это означает, что обязательно на этом месте будет какая-то пирожковая или за углом, — заявил депутат. — То есть ничего в плане закрытия бизнеса глобально не произойдет».

Необходимость налоговых изменений он объяснил аварийной ситуацией, которая диктует свои условия. Более того, в ближайшее время россиян ждет новый этап резких решений, которые важны для борьбы за суверенитет, подчеркнул парламентарий.

Напомним, владелец пекарни отмечал, что надеется на включение пекарен и других точек общепита в список предприятий, попадающих под льготный налог по упрощенной системе. По его словам, на данный момент рентабельность его бизнеса составляет 15-16%, при этом 12% предприниматель вынужден отдавать.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поддержал введение переходного периода по налоговым изменениям.