Общество

Зоозащитники просят отстать от сурка-предсказателя Фила и заменить его голограммой

NYP: зоозащитники просят заменить сурка-предсказателя Фила голограммой
Christina Horsten/dpa/Global Look Press/PETA

Зоозащитники просят отстать от сурка-предсказателя Фила во время ежегодной церемонии Дня сурка и заменить его на цифровую голограмму, пишет New York Post.

Активисты предлагают использовать 3D-проекцию вместо живого животного, чтобы Фил и другие сурки могли больше не участвовать в публичных мероприятиях и находиться в заповеднике.

«Поп-звезды выступают в виде голограмм. Почему бы не применить эту технологию здесь — чтобы настоящий Фил мог спокойно впасть в спячку», — говорится в заявлении.

По замыслу зоозащитников, голограмма сурка могла бы появляться с разной цветовой подсветкой: синий Фил со снежинками означал бы ещё шесть недель зимы, розовый с цветами — раннюю весну.

Специалисты утверждают, что сурки по своей природе избегают людей, предпочитают рыть норы и проводить зиму в спячке. Условия содержания Фила и его участие в массовых мероприятиях не соответствуют этим естественным поведенческим особенностям.

Ранее Жители деревни вышли на поиски сурка, укравшего ключи от машины.

