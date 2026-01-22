Размер шрифта
Раскрыты данные о пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область

Москалькова: в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести
Евгений Биятов/РИА Новости

Почти 1,4 тысячи человек, числившихся пропавшими без вести в Курской области, были найдены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, ее аппаратом совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном был сформирован реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В базу лиц, пропавших без вести [в Курской области], было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено», — сказала Москалькова.

Она добавила, что 452 человека продолжают оставаться в розыске, еще 343 не выжили.

До этого Татьяна Москалькова рассказала, что в Курской области после вооруженного вторжения ВСУ были обнаружены тела 524 человек в местах массовых захоронений. Омбудсмен отметила, что после захвата мирных жителей и начала боевых действий власти задействовали все доступные ресурсы для помощи жителям Курской области в розыске их пропавших родственников. Москалькова подчеркнула, что работа по установлению судеб людей продолжается.

Ранее Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно.

