Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Уборщица нижнекамской школы первой заметила напавшего подростка

В Нижнекамске уборщица пыталась отобрать нож у напавшего на школу мальчика
Соцсети

В школе Нижнекамска уборщица пострадала, так как пыталась отобрать оружие у напавшего ученика. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, она обратила на 13-летнего школьника внимание в момент, когда он стал надевать тактические перчатки и достал нож. Она пыталась отнять у него оружие, из-за чего получила резаные раны рук.

«В итоге он достал пусковое устройство «сигнал охотника», выстрелил и убежал», – сообщается в публикации.

Тактические перчатки, маску, нож и петарды у школьника обнаружили после нападения, во время которого пострадала и работница школы, и сам ученик.

Во время инцидента детей эвакуировали. Некоторые школьники приняли происходящее за проверку и не сразу вышли из классов.

Самого семиклассника задержали. Известно, что он планировал это нападение. На его разгрузке заметили надпись с именем и датой, отсылающие ко дню, когда его хорошая знакомая якобы делала контент для соцсетей на крыше дома и упала, она не выжила.

Ранее ученики нижнекамской школы рассказали о моменте нападения юноши с ножом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681841_rnd_4",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+