Уборщица нижнекамской школы первой заметила напавшего подростка

В Нижнекамске уборщица пыталась отобрать нож у напавшего на школу мальчика

В школе Нижнекамска уборщица пострадала, так как пыталась отобрать оружие у напавшего ученика. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, она обратила на 13-летнего школьника внимание в момент, когда он стал надевать тактические перчатки и достал нож. Она пыталась отнять у него оружие, из-за чего получила резаные раны рук.

«В итоге он достал пусковое устройство «сигнал охотника», выстрелил и убежал», – сообщается в публикации.

Тактические перчатки, маску, нож и петарды у школьника обнаружили после нападения, во время которого пострадала и работница школы, и сам ученик.

Во время инцидента детей эвакуировали. Некоторые школьники приняли происходящее за проверку и не сразу вышли из классов.

Самого семиклассника задержали. Известно, что он планировал это нападение. На его разгрузке заметили надпись с именем и датой, отсылающие ко дню, когда его хорошая знакомая якобы делала контент для соцсетей на крыше дома и упала, она не выжила.

