Силовики задержали украинского агента, готовившего диверсии на железной дороге в Кузбассе

ФСБ: за подготовку диверсии на ж/д путях в Кузбассе задержан агент Украины

Силовики задержали украинского агента, готовившего диверсии на железной дороге в Кемеровской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности в Кемеровской области задержан гражданин России, 1986 г.р., причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении.

В ФСБ рассказали, что с марта 2022 по июль 2025 года мужчина жил в Польше, где его завербовали и направили в сибирский регион для «проведения разведывательно-подрывной деятельности».

После он планировал поехать в Европу и получить в одной из стран политическое убежище, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

До этого в Башкирии задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. У него дома нашли и изъяли инструменты и вещества, которые он хотел использовать для совершения преступления.

Ранее в МВД России рассказали о сотнях жителей, задержанных в 2025 году за диверсии на транспорте.