Федерация хоккея России оспорит решение о продлении отстранения сборной

Федерация хоккея России (ФХР) намерена оспаривать решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборной России, передает «Матч ТВ».

«Будем оспаривать решение IIHF, по которому решено оставить без изменений вопрос недопуска сборной России к международным соревнованиям. Позитивный опыт других федераций есть», — заявили в ФХР.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее в IIHF высказались об отстранении России.