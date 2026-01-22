Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Наука

Названо опасное для пожилых последствие дифицита витамина D

AJCN: дефицит витамина D повышает риск тяжелой пневмонии у пожилых
Shutterstock

Ученые из Университета Суррея выяснили, что выраженный дефицит витамина D значительно повышает риск госпитализации из-за инфекций дыхательных путей, включая бронхит и пневмонию. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование основано на данных 36 258 участников Британского биобанка — взрослых среднего и пожилого возраста, для которых инфекции нижних дыхательных путей остаются одной из ведущих причин смертности.

Анализ показал, что у людей с крайне низким уровнем витамина D в крови (менее 15 нмоль/л) вероятность госпитализации по поводу респираторной инфекции была на 33% выше, чем у тех, чьи показатели составляли 75 нмоль/л и более. При этом каждые дополнительные 10 нмоль/л витамина D были связаны со снижением риска госпитализации примерно на 4%.

Авторы отмечают, что витамин D участвует не только в поддержании здоровья костей и мышц, но и в работе иммунной системы. Считается, что он влияет на противовирусные и антибактериальные механизмы, помогая организму эффективнее реагировать на инфекции дыхательных путей и снижать вероятность тяжелого течения болезни.

Особое внимание исследователи уделяют группам повышенного риска. У пожилых людей инфекции легких чаще приводят к осложнениям и смерти. В зимние месяцы, когда солнечного света недостаточно, риск дефицита возрастает у всего населения.

Авторы подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на потенциальную пользу поддержания адекватного уровня витамина D как одной из мер снижения риска тяжелых инфекций дыхательных путей, особенно у людей старшего возраста.

Ранее ученые выяснили, что популярная добавка может снижать эффективность лечения рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680305_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+