Названо опасное для пожилых последствие дифицита витамина D

Ученые из Университета Суррея выяснили, что выраженный дефицит витамина D значительно повышает риск госпитализации из-за инфекций дыхательных путей, включая бронхит и пневмонию. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование основано на данных 36 258 участников Британского биобанка — взрослых среднего и пожилого возраста, для которых инфекции нижних дыхательных путей остаются одной из ведущих причин смертности.

Анализ показал, что у людей с крайне низким уровнем витамина D в крови (менее 15 нмоль/л) вероятность госпитализации по поводу респираторной инфекции была на 33% выше, чем у тех, чьи показатели составляли 75 нмоль/л и более. При этом каждые дополнительные 10 нмоль/л витамина D были связаны со снижением риска госпитализации примерно на 4%.

Авторы отмечают, что витамин D участвует не только в поддержании здоровья костей и мышц, но и в работе иммунной системы. Считается, что он влияет на противовирусные и антибактериальные механизмы, помогая организму эффективнее реагировать на инфекции дыхательных путей и снижать вероятность тяжелого течения болезни.

Особое внимание исследователи уделяют группам повышенного риска. У пожилых людей инфекции легких чаще приводят к осложнениям и смерти. В зимние месяцы, когда солнечного света недостаточно, риск дефицита возрастает у всего населения.

Авторы подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на потенциальную пользу поддержания адекватного уровня витамина D как одной из мер снижения риска тяжелых инфекций дыхательных путей, особенно у людей старшего возраста.

