Назван фактор риска развития пяти заболеваний к 46 годам

JAMA: признаки СДВГ в детстве связаны с риском мигрени и рака во взрослом возрасте

Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в детстве коррелируют с повышенным риском развития мигрени, рака, боли в спине, диабета и эпилепсии в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Ливерпульского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Работа основана на данных Британского когортного исследования 1970 года, в котором прослеживали состояние здоровья 10 930 человек с рождения до 46 лет. Признаки СДВГ оценивали по анкетам родителей и учителей, заполненным в детстве, независимо от того, ставился ли официальный диагноз.

Анализ показал, что у участников с выраженными признаками СДВГ в 10 лет риск развития двух и более физических заболеваний к 46 годам был на 14% выше. Речь идет, в частности, о мигрени, болях в спине, диабете, эпилепсии и онкологических заболеваниях. В среднем возрасте два и более диагноза зафиксировали у 42% людей с детскими признаками СДВГ против 37% среди остальных.

Также выяснилось, что участники с СДВГ чаще сообщали о физической инвалидности — то есть о трудностях в работе и повседневных делах из-за состояния здоровья. Связь частично объяснялась сопутствующими факторами: более высоким индексом массы тела, более частым курением и большим числом проблем с психическим здоровьем. Ранее также показывали, что люди с СДВГ чаще сталкиваются со стрессом, социальной изоляцией и позже получают медицинскую помощь.

Дополнительно авторы отмечают, что связь между детскими признаками СДВГ и физическим неблагополучием во взрослом возрасте оказалась более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Ранее был найден способ смягчить основные проявления аутизма у детей без лекарств.