Одна из потерпевших по делу «маньяка-ректора» обжаловала приговор

Дело барнаульского маньяка-ректора пересмотрят после жалобы потерпевшей
СУ СК РФ по Алтайскому краю

Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит апелляционные жалобы по делу барнаульского маньяка Виталия Манишина, на счету которого 11 убийств. Как рассказали в пресс-службе судов края, одну жалобу принесла потерпевшая, которая считает наказание слишком мягким, вторую — подала адвокат подсудимого Лариса Ростовцева, которая считает, что ее подзащитный оговорил себя.

Уточняется, что сам Манишин отказался от подачи апелляционной жалобы.

1 октября 2025 года суд признал 53-летнего Виталия Манишина виновным в расправе над 11 женщинами в период с 1989 по 2000-й год. Большинство жертв он изнасиловал, после чего задушил. Пять из них — абитуриентки местного Политехнического университета.

За серию преступлений его приговорили к 25 годам лишения свободы. Назначить пожизненное было невозможно из-за истечения сроков давности — на поиски «маньяка-ректора», как прозвали убийцу в СМИ, ушло больше 20 лет. Все это время Манишин жил под Барнаулом и верил, что останется безнаказанным. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, почему аниматор-маньяк из России убивал женщин с именем Елена.

