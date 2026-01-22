Размер шрифта
Экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» признал вину по делу об убийствах

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов сознался в подстрекательстве к убийству в 2002 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, вину признаю в полном объеме», — отметил он.

По версии следствия, Липатов действовал в сговоре с группой лиц, которая включала в себя экс-сотрудников правоохранительных органов, получивших от него денежное вознаграждение за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения России Александра Фоминова.

Поясняется, что у Липатова была личная неприязнь к Фоминову. Кроме того, таким способом он планировал решить коммерческий вопрос. Для этого он заплатил за его убийство $200 тыс. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе «Аграрник» в Одинцовском районе Подмосковья. Сами исполнители скрылись с места преступления.

12 января стало известно, что Липатов проходит фигурантом в деле о заказном убийстве миллиардера Валерия Цимбаева.

Ранее миллиардер Чигиринский может потерять особняк в Барвихе стоимостью в миллиард рублей.

