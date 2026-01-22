Размер шрифта
В Грузии спор о шансоне в ресторане закончился потасовкой между силовиками

В Грузии сотрудники полиции устроили драку в ресторане из-за разногласий в музыкальных вкусах. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

По данным журналистов, инцидент произошел в заведении «Моцамета» в городе Ткибули. Сотрудники охранной полиции заказали песни Михаила Шуфутинского. Однако коллеги из криминальной полиции, которые сидели за соседним столиком, потребовали сменить музыку, после чего между двумя компаниями возник конфликт, переросший в потасовку.

Как уточняет телеканал, участники ссоры начали бросаться друг в друга различными предметами. Позже драка продолжилась уже на улице возле ресторана. Для разнятия участников конфликта прибыли их коллеги из патрульной полиции.

В итоге четверым участникам инцидента предъявили обвинение по статье о групповом насилии. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее россиянин обесточил квартиру соседа из-за громкой музыки и сломал ему челюсть.

