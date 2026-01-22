Размер шрифта
СМИ узнали о возможной разработке в ЕС ядерного оружия из-за разногласий с США

NBC: страны ЕС обсуждают создание своего ядерного оружия из-за разногласий с США
Virginia Mayo/AP

Европейские страны на фоне разногласий с США обсуждают возможность расширения ядерных арсеналов, в частности, речь идет о разработке собственного ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

«Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного. — «Газета.Ru») арсенала, а не продолжают полагаться на США», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность дальнейшего существования с большей опорой на ядерное оружие Франции и Британии. Альтернативным вариантом является разработка своего собственного атомного оружия.

14 января вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Соединенные Штаты отворачиваются от Европы политически и культурно, призвав к новой эре «европейского патриотизма» для защиты интересов континента. По его словам, Германия должна стать сильнее и сувереннее, чтобы «не стать пешкой великих держав».

В декабре 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Европу в цензуре, бесконтрольной миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики документ раскритиковали.

Ранее политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией.

