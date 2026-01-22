Размер шрифта
Общество

В Кузбассе после трагедии в роддоме приостановили оптимизацию медучреждений

Минздраву Кузбасса поручили приостановить оптимизацию медучреждений в области
Илья Питалев/РИА «Новости»

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил министерству здравоохранения региона приостановить оптимизацию медицинских учреждений, запланированную на 2026 год. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Кузбасса, по его указанию был приостановлен процесс объединения ряда медицинских учреждений. В том числе это касается объединения Новокузнецкой больницы №29 с Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницей.

«Это объединение, которое было задумано, на мой взгляд, ничего хорошего не несет», — сказал Середюк.

В январе в СМИ появилась информация о том, что в родильном доме в Новокузнецке во время новогодних каникул не сумели спасти девять младенцев. Министерство здравоохранения Кемеровской области заявило, что у всех новорожденных была обнаружена внутриутробная инфекция. При этом в прессе пишут, что возможной причиной трагедии стало заражение детей менингококком. С 2024 года в роддоме зафиксировали 150 нарушений, пациентки медицинского учреждения назвали его «адским местом» и пожаловались на безразличие сотрудников. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Главного врача роддома отстранили от работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 января Середюк заявил, что в Кемеровской области в связи с трагедией в новокузнецком медучреждении проверяют все родильные дома. Ожидается, что работы завершат к 9 февраля.

Ранее в Кремле высказались о трагедии в новокузнецком роддоме.

