В России рассказали, о чем Трамп будет говорить с Зеленским в Давосе

Политолог Топорнин: ждать прорыва после разговора Трампа с Зеленским не стоит
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе обсудит ряд важнейших вопросов по установлению мира на Украине, в том числе вопрос о территориях, однако «прорыва» в переговорах ждать не стоит. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Николай Топорнин.

По словам эксперта, в рамках встречи лидеров речь, скорее всего, пойдет о вопросах, связанных с территориальными уступками Украины, восстановлением страны после боевых действий, размещением военных контингентов НАТО после урегулирования кризиса.

«Я думаю, что он (Зеленский. – «Газета.Ru») едет в Давос для того, чтобы продолжить диалог с президентом США по поводу как раз вот этих нерешенных вопросов», — отметил Топорнин.

Решение упомянутых международно-политических проблем, указал аналитик, будет непростым, поэтому прорыва в решении конфликта на Украине после встречи Зеленского и Трампа ждать не стоит.

«Не думаю, что произойдет какой-то прорыв. Мне кажется, что и сам Зеленский не понимает, что можно сделать сегодня, потому что вопросы территориальных уступок требуют, как говорил Зеленский, проведения как минимум референдума», — отметил собеседник.

Кроме того, напомнил Топорнин, сегодня не стоит забывать и о вопросах легитимности украинского лидера, который в течение долгого времени является президентом «вне своего срока».

22 января украинские СМИ сообщили, что Зеленский вылетел в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Там ожидается встреча украинского лидера с Трампом.

Ранее Келлог назвал предполагаемые сроки завершения конфликта на Украине.

