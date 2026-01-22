Суд отправил в СИЗО задержанного за подготовку теракта в Кузбассе

Суд арестовал на два месяца задержанного за подготовку теракта на ж/д в Кузбассе

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу на два месяца россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов региона.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Силовики ранее задержали украинского агента, готовившего диверсии на железной дороге в Кемеровской области. В ФСБ рассказали, что с марта 2022 по июль 2025 года мужчина 1986 года рождения, проживая в Польше, был завербован и направлен в сибирский регион для «проведения разведывательно-подрывной деятельности».

По заданию украинских кураторов, фигурант должен был совершить диверсии на железной дороге, а также передать противнику через мессенджер Signal информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона.

После совершения терактов, как уточнили в ФСБ, агент планировал уехать в Европу и получить в одной из стран политическое убежище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии».

Ранее жителя Башкирии задержали за подготовку диверсии на подстанции.