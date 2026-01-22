Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Суд отправил в СИЗО задержанного за подготовку теракта в Кузбассе

Суд арестовал на два месяца задержанного за подготовку теракта на ж/д в Кузбассе
Shutterstock/FOTODOM

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу на два месяца россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов региона.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Силовики ранее задержали украинского агента, готовившего диверсии на железной дороге в Кемеровской области. В ФСБ рассказали, что с марта 2022 по июль 2025 года мужчина 1986 года рождения, проживая в Польше, был завербован и направлен в сибирский регион для «проведения разведывательно-подрывной деятельности».

По заданию украинских кураторов, фигурант должен был совершить диверсии на железной дороге, а также передать противнику через мессенджер Signal информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона.

После совершения терактов, как уточнили в ФСБ, агент планировал уехать в Европу и получить в одной из стран политическое убежище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии».

Ранее жителя Башкирии задержали за подготовку диверсии на подстанции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682219_rnd_9",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+