Экс-депутат Рады дал совет невесте Кулебы, предложившей украинцам греться вибраторами

Килинкаров: невесте Кулебы после слов о вибраторах стоит обратиться к врачу
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Предложение украинцам со стороны невесты экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелицы секс-шопов Светланы Павелецкой греться вибраторами свидетельствует о том, что ей следует обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я мог бы посочувствовать Кулебе, наверное, но с учетом того, что он сам лично заявляет о том, что украинцы должны на самом деле выйти в кафе, выпить кофе, сходить поддержать малый бизнес, я думаю, они друг от друга недалеко ушли», — отметил украинский политик.

Кулеба и его невеста, указал Килинкаров, «живут в каком-то своем мире, наверное, очень ярком, судя по тому, чем занимается его жена». Он добавил, что обычные жители Украины воспримут крайне негативно совет невесты Кулебы греться вибраторами.

«Ей надо, наверное, обратиться к врачу, потому что ее представление о жизни, оно абсолютно не соответствует реальности, в которой мы с вами живем», — добавил Килинкаров.

Павелецкая предложила соотечественникам использовать вибраторы с функцией подогрева для согревания во время отключений отопления.

По словам Павелецкой, в ее магазине продаются устройства, способные нагреваться до 38 градусов.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее сообщалось, что станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40–60% в девяти областях.

